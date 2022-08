LIVE – Sorteggi Champions League 2022 23 | Napoli in attesa del proprio girone

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 25 agosto 2022) Ci siamo, è finalmente ai blocchi di partenza la/23, con ilo che decreterà oggi quali saranno gli otto gironi. Quattro le squadre italiane, con ilche verràato in terza fascia. Ilo partirà alle 18:00 e sarà visibile in chiaro su Canale 20, Sportmediaset.it e Mediaset Infinity (trasmessi anche su Sky e Amazon Prime Video). Di seguito riportiamo ildeidi. UEFA(Photo by Fabrice COFFRINI / AFP) (Photo by FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images) Le quattro fasce Come detto in precedenza, ilsarà in terza fascia: ...