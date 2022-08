Inter | Inzaghi | 'Non solo vice Brozovic | Asllani può avere anche un altro ruolo'

Inter : Segui live la conferenza stampa di mister Simone Inzaghi alla vigilia di #LazioInter ?? - Inter : Inzaghi: 'Partita seria, i ragazzi sono stati bravissimi' ???? - FBiasin : #Acerbi-#Inter pro e contro. Pro: esperto, adatto al gioco di #Inzaghi, costa poco. Contro: ingaggio importante, i… - LALAZIOMIA : Serie A, Inzaghi ci riprova all'Olimpico: Inter avanti sulla Lazio, colpo Sarri a 3,80 - IlPedrinhano : RT @AllRoundLazio: ??| #Inter-#Acerbi: in queste ore sarà a #Milano con il suo Entourage per ultimare i dettagli con la squadra di #Inzaghi.… -

Tra le italiane presenti nell'urna, il Milan di Stefano Pioli (prima fascia), la Juventus di Massimiliano Allegri (seconda fascia), l'di Simone(terza fascia) e il Napoli di Luciano ...Commenta per primo Lazio eè una partita dai mille incroci: quello diche riabbraccia la squadra che l'ha lanciato nella sua carriera da allenatore, quello dei rispettivi ex Correa e Vecino, ma anche la sfida tra ...Inter, Napoli e Juventus stanno per conoscere il proprio cammino europeo. A Nyon, dalle 18, il sorteggio dei gironi della Champions League. Rossoneri in prima fascia perché campioni d'Italia, ...Roma, 25 ago. - "Era uno dei migliori già alla Lazio, ha fatto un ciclo importante. Adesso allena una squadra potenzialmente più forte". L'allenatore della Lazi ...