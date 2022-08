Grande Suv da parte della Mazda e la CX5 può andare davvero ovunque (Video) (Di giovedì 25 agosto 2022) La Mazda è uno dei modelli in assoluto più apprezzati del mondo e per questo motivo la nascita della CX5 è uno di quelli che ha emozionato. È davvero straordinario vedere come in questi ultimi anni moltissime automobili e marche si siano migliorate sempre di più, con la Mazda che e una di quelle che è entrata sempre di più nella leggenda grazie ad alcuni modelli che sono diventati iconici come per esempio la CX-5. AdobeLa volontà di poter portare a termine un modello che potesse essere considerato allo stesso tempo sia un Suv che abbia però delle dimensioni contenuto ha permesso alla Mazda di dare vita alla CX 5. L’altezza è assolutamente quella del SUV, tanto è vero che sfioriamo addirittura i 170 cm, ma la lunghezza è davvero molto ridotte contenuta, non andando oltre i 458 cm. Per ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 25 agosto 2022) Laè uno dei modelli in assoluto più apprezzati del mondo e per questo motivo la nascitaCX5 è uno di quelli che ha emozionato. Èstraordinario vedere come in questi ultimi anni moltissime automobili e marche si siano migliorate sempre di più, con lache e una di quelle che è entrata sempre di più nella leggenda grazie ad alcuni modelli che sono diventati iconici come per esempio la CX-5. AdobeLa volontà di poter portare a termine un modello che potesse essere considerato allo stesso tempo sia un Suv che abbia però delle dimensioni contenuto ha permesso alladi dare vita alla CX 5. L’altezza è assolutamente quella del SUV, tanto è vero che sfioriamo addirittura i 170 cm, ma la lunghezza èmolto ridotte contenuta, non andando oltre i 458 cm. Per ...

