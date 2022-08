GF Vip 7 verso il rinvio: Mediaset mette in panchina Signorini? (Di giovedì 25 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Il GF Vip 7 slitta? È questa la domanda che si pongono i fan vista la nuova situazione inaspettata. Mediaset potrebbe decidere di mettere in panchina Signorini: ecco il motivo. Sono settimane che gli autori del reality show di Canale 5 sono al lavoro per completare il team che andrà in onda a partire dal Leggi su youmovies (Di giovedì 25 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Il GF Vip 7 slitta? È questa la domanda che si pongono i fan vista la nuova situazione inaspettata.potrebbe decidere dire in: ecco il motivo. Sono settimane che gli autori del reality show di Canale 5 sono al lavoro per completare il team che andrà in onda a partire dal

BrunoRaffaelina : @PRELEMI44 L'ipocrisia nn mi appartiene e sono obbiettiva se oggi nn usciva quella foto sappiamo benissimo ke ci sa… - Blovemontagna : @ISologoodvibes Al grido di 'non si nasconde più' come se essere riservati e non frequentare ambienti 'Vip' pieni d… - itsjunggkook : AGGIORNAMENTO:(figura di schifo ALERT!) vado per prendere il pullman per tornare a casa,vedo un pullman bianco e mi… - Alessan67416970 : RT @BITCHYFit: Alessio Tripi verso il Grande Fratello Vip? - BITCHYFit : Alessio Tripi verso il Grande Fratello Vip? -