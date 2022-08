Genova, scooter contro auto in via Rimassa: muore pensionata di 81 anni (Di giovedì 25 agosto 2022) L’anziana viaggiava sul mezzo a due ruote condotto dalla figlia, rimasta ferita. Alla guida della vettura un altro ottantenne: avrebbe eseguito una manovra vietata Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 25 agosto 2022) L’anziana viaggiava sul mezzo a due ruote condotto dalla figlia, rimasta ferita. Alla guida della vettura un altro ottantenne: avrebbe eseguito una manovra vietata

