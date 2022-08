Genova | auto contromano investe scooter in via Rimassa | muore una donna di 81 anni che viaggiava con la figlia

infoitinterno : Follia sulla A10: un tir e un'auto fanno inversione a U prima della galleria di Genova Aeroporto - sstoross : RT @TgrRai: Follia sull'#A10: ripresa dalle telecamere la pericolosa inversione a U di un tir all'imbocco di una galleria sulla #Genova-Ven… - MotardDu94000 : RT @TgrRai: Follia sull'#A10: ripresa dalle telecamere la pericolosa inversione a U di un tir all'imbocco di una galleria sulla #Genova-Ven… - Godsent072011 : RT @TgrRai: Follia sull'#A10: ripresa dalle telecamere la pericolosa inversione a U di un tir all'imbocco di una galleria sulla #Genova-Ven… - Grigiopel : Follia in autostrada, tir e auto fanno inversione a U prima di una galleria a Genova: il video della manovra speric… -

... a Varazze, davanti all'ingresso di un boxfortunatamente mentre non vi si trovava nessuna persona. E' quanto rilevato dal personale della Direzione di Tronco didi Autostrade per l'...Africano semina il panico e sale sull'dei carabinieri - VIDEO Ieri si attendevano gli esiti ...era quello di diventare pompiere come il padre che svolge servizio presso la caserma di via. ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Ancora follia sulle autostrade genovesi: nel pomeriggio di ieri un autoarticolato e un’automobile hanno fatto un’inversione a U per passare da una carreggiata all’altra sulla A10 Genova Ventimiglia, p ...