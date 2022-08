Fa fare la pipì al figlio in Piazza San Marco: scatta la polemica (Di giovedì 25 agosto 2022) Venezia torna al centro della cronaca per gli episodi di maleducazione e atti di inciviltà sia da parte degli italiani che dei turisti. Dopo la bravata dei due ragazzi stranieri che hanno cavalcato Leggi su europa.today (Di giovedì 25 agosto 2022) Venezia torna al centro della cronaca per gli episodi di maleducazione e atti di inciviltà sia da parte degli italiani che dei turisti. Dopo la bravata dei due ragazzi stranieri che hanno cavalcato

trimpa48 : RT @Gazzettino: Venezia, fa fare pipì al figlio in piazza San Marco: la foto virale, scoppia la polemica - Gazzettino : Venezia, fa fare pipì al figlio in piazza San Marco: la foto virale, scoppia la polemica - fvllinglwt : l’animatore È UGUALE IDENTICO a nunzio caratterialmente e anche nella parlata essendo siciliano a me fa fare la pipì sotto appena apre bocca - Fasulina03 : Io non ho neanche la forza di alzarmi per andare a fare la pipì questa è la brutta situazione di oggi - girellissima : @anam_404 C'è chi pensa che andiamo davvero a fare la pipì. Io andavo nel bagno dei maschi perché non c'era mai fila ???????????? -