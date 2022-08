Elisabetta Canalis cambia taglio | le istruzioni per farlo a casa

(Di giovedì 25 agosto 2022)torna al long bob, realizzato tra le mura di(Instagram @littlecrumb ). Addio lunghe ciocche sfoggiate nella stagione estiva. L’ex velina ha deciso di rinnovare la propria immagine per l’autunno. Puntando tutto sulla lunghezza media. Su Instagram, infatti, ha sfoggiato un long bob in versione messy e leggermente spettinato. Condividendo non solo la scelta dell’hair look autunnale ma anche tutta la fase di realizzazione. La showgirl, infatti, ha voluto coinvolgere i suoi 3,3 milioni di follower nellingo realizzato con forbici comprate al supermercato il giorno prima.e illingo fai da te

zazoomblog : Elisabetta Canalis dal parrucchiere in reggiseno trasparente panorama senza eguali! FOTO - #Elisabetta #Canalis… -

La ex velina sexy sui social: per farsi tagliare i capelli indossa solo reggiseno e ...torna in America e cambia look. Proposta fuori dal comune con un outfit da far girare la testa. Impossibile restare concentrati Vacanze italiane terminate perche ...Elisabetta Canalis è tornata ai capelli di media lunghezza condividendo su Instagram il taglio casalingo e fai da te ...Elisabetta Canalis è tornata in California e ha approfittato del primo impegno lavorativo post vacanze per sfoggiare un accessorio destinato a ...