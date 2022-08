Elezioni | Ciambriello | “Tema carcere assente nei programmi”

(Di giovedì 25 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il Garante campano dei diritti delle persone sottoposte a misura restrittiva della libertà personale, Samuele, in vista della tornata elettorale rivolge un appello alla politica: “Venite in, toccate con mano la realtà della detenzione, preoccupatevene anche se non genera consensi. Dimostrate, candidati, che siete interessati al, a tutte le problematiche che ruotano intorno all’esecuzione penale. Tornate a parlare di giustizia e inserite tra i tanti obiettivi quello di realizzare una riforma della giustizia che riconsideri gli antichi principi della pena già enunciati da Cesare Beccaria”. “Mi dispiace tanto constatare – denuncia– che ildele quello della giustizia non sia la priorità di alcuno ...

"Venite in carcere - dichiararivolgendosi ai candidati allepolitiche - toccate con mano la realtà della detenzione, preoccupatevene anche se non genera consensi. Dimostrate, ...Il garante campano dei diritti delle persone sottoposte a misura restrittiva della libertà personale, Samuele, in vista della tornata elettorale rivolge un appello alla politica: 'Venite in carcere, toccate con mano la realtà della detenzione, preoccupatevene anche se non genera consensi. ...La senatrice Sandra Lonardo Mastella (Noi Di Centro) ha condiviso l'appello del Garante campano dei diritti delle persone sottoposte a misura restrittiva della libertà personale, Samuele Ciambriello, ...“Tornano anche quest'anno gli abbonamenti gratuiti per gli studenti campani. La campagna di sottoscrizione, finanziata dalla Regione Campania, garantisce la possibilità per gli studenti di richiedere ...