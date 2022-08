Davide Ferrerio in coma per sbaglio: il ragazzo aggredito a Crotone non era il vero obiettivo (Di giovedì 25 agosto 2022) Davide Ferrerio è stato aggredito e mandato in fin di vita per sbaglio. Per uno scambio di persona originato, anche a causa di una camicia bianca, da un terzo uomo che non... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 25 agosto 2022)è statoe mandato in fin di vita per. Per uno scambio di persona originato, anche a causa di una camicia bianca, da un terzo uomo che non...

RaiNews : Davide, ora in fin di vita, non conosceva il suo aggressore, Nicolò Passalacqua. Lui stava cercando un uomo che, tr… - Frankcapoccia3 : RT @RaiNews: Davide, ora in fin di vita, non conosceva il suo aggressore, Nicolò Passalacqua. Lui stava cercando un uomo che, tramite socia… - Gazzettino : Davide Ferrerio in coma per sbaglio: il ragazzo aggredito a Crotone non era il vero obiettivo - infoitinterno : Davide Ferrerio e l’aggressione a Crotone: picchiato e in fin di vita per uno scambio di persona - News24_it : Davide Ferrerio e l’aggressione a Crotone: picchiato e in fin di vita per uno scambio di persona - Corriere della S… -