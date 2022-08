Covid: dopo 5 settimane tornano a salire i contagi. Ricoveri in calo, stabili i decessi (Di giovedì 25 agosto 2022) dopo 5 settimane di calo, tornano a salire i casi di Covid - 19 in Italia che sfiorano le 178mila unità in 7 giorni (+18,7%), mentre calano le terapie intensive ( - 15,1%) e i Ricoveri ordinari ( - 15,... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 25 agosto 2022)dii casi di- 19 in Italia che sfiorano le 178mila unità in 7 giorni (+18,7%), mentre calano le terapie intensive ( - 15,1%) e iordinari ( - 15,...

Agenzia_Ansa : Un catanese di 36 anni, dopo una vacanza a Madrid, è risultato positivo contemporaneamente al vaiolo delle scimmie,… - FrancescoBonif1 : Nel programma Pd di Crisanti NUOVE CHIUSURE contro il Covid. Dopo aver iniziato con l’aumento delle tasse adesso Le… - gparagone : Pensate che non ricominceranno? Lo hanno già detto; già acquistate quarta e quinta dose. Il #GreenPass non è sco… - Bizzaalex : RT @LucaMagmo: ormai misuriamo il tempo in 'prima del covid' e 'dopo il covid' ... - dariochierchia : RT @Agenzia_Ansa: COVID | Gimbe lancia l'allarme, dopo 5 settimane tornano a salire i contagi gravi: +18,7% in 7 giorni. In calo i ricoveri… -