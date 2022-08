Como, si tuffa nel lago e non riemerge: morto a 21 anni, nello smartphone il video della tragedia (Di giovedì 25 agosto 2022) È stato identificato, ed era cittadino italiano il ragazzo di origine nigeriana morto annegato lunedì a Torno dopo un tuffo nel lago di Como . Si chiamava Favour Igboh , aveva 21 anni e risulta ... Leggi su leggo (Di giovedì 25 agosto 2022) È stato identificato, ed era cittadino italiano il ragazzo di origine nigerianaannegato lunedì a Torno dopo un tuffo neldi. Si chiamava Favour Igboh , aveva 21e risulta ...

