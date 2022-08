Calciomercato Roma, scelto il sostituto di Wijnaldum: viene dalla Grecia! (Di giovedì 25 agosto 2022) L’infortunio di Wijnaldum ha costretto la Roma a cambiare le sue ultime strategie di mercato. I giallorossi si sono tuffati sul mercato con l’intento di sostituire l’olandese, che rimarrà fuori dal campo per molto tempo. Il primo nome, ora, è Mady Camara. Camara, Roma, Olympiacos Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il nome in cima alla lista per il centrocampo è Mady Camara dell’Olympiacos. Il classe ’97 è stato cercato anche dal Monza ma il centrocampista ha dato priorità ai giallorossi. C’è già un’intesa di massima tra il calciatore e i dirigenti Romani, con quest’ultimi che vorrebbero prelevare il ragazzo in prestito con diritto di riscatto. L’alternativa a Camara è Boubacary Soumaré, ma il Rennes starebbe spingendo per una chiusura con il Leicester. Alessio Nicolosi Leggi su rompipallone (Di giovedì 25 agosto 2022) L’infortunio diha costretto laa cambiare le sue ultime strategie di mercato. I giallorossi si sono tuffati sul mercato con l’intento di sostituire l’olandese, che rimarrà fuori dal campo per molto tempo. Il primo nome, ora, è Mady Camara. Camara,, Olympiacos Secondo quanto riportato da Fabriziono, il nome in cima alla lista per il centrocampo è Mady Camara dell’Olympiacos. Il classe ’97 è stato cercato anche dal Monza ma il centrocampista ha dato priorità ai giallorossi. C’è già un’intesa di massima tra il calciatore e i dirigentini, con quest’ultimi che vorrebbero prelevare il ragazzo in prestito con diritto di riscatto. L’alternativa a Camara è Boubacary Soumaré, ma il Rennes starebbe spingendo per una chiusura con il Leicester. Alessio Nicolosi

