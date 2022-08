Basilea vs CSKA Sofia – pronostico e possibili formazioni (Di giovedì 25 agosto 2022) Basilea e CSKA Sofia completeranno la loro battaglia per un posto nella fase a gironi dell’Europa Conference League giovedì 25 agosto quando si affronteranno nel secondo turno dei playoff. I padroni di casa svizzeri hanno del lavoro da fare se vogliono avanzare, con i loro avversari che arrivano con un vantaggio aggregato di 1-0 dall’andata della scorsa settimana. Il calcio di inizio di Basilea vs CSKA Sofia è previsto alle 19 Anteprima della partita Basilea vs CSKA Sofia: a che punto sono le due squadre Basilea Dopo aver perso il titolo della Super League svizzera per 14 punti la scorsa stagione, il Basilea si è dovuto accontentare del secondo posto e dell’accesso al secondo turno delle ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 25 agosto 2022)completeranno la loro battaglia per un posto nella fase a gironi dell’Europa Conference League giovedì 25 agosto quando si affronteranno nel secondo turno dei playoff. I padroni di casa svizzeri hanno del lavoro da fare se vogliono avanzare, con i loro avversari che arrivano con un vantaggio aggregato di 1-0 dall’andata della scorsa settimana. Il calcio di inizio divsè previsto alle 19 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadreDopo aver perso il titolo della Super League svizzera per 14 punti la scorsa stagione, ilsi è dovuto accontentare del secondo posto e dell’accesso al secondo turno delle ...

