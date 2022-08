Atletica | Tortu | “Termina qui la stagione Devo ascoltare il mio corpo”

(Di giovedì 25 agosto 2022) Unaintensata sul podio degli Europei di, la scorsa settimana. Avrebbe voluto mettere l’oro al collo Filippo, ma la medaglia di bronzo arrivata ripaga di tanto impegno e sacrificio profusi. (leggi qui) Non proseguirà negli ultimi impegni dello sport che gli ha portato il titolo olimpico nella 4×100 esi ferma, come riporta il sito di Sportmediaset: “Abbiamo deciso di concludere questa lunga e impegnativache mi ha dato grandi soddisfazioni. Mentalmente sono ancora molto carico – ha detto – ma il miomi sta dando segnali inequivocabili di stanchezza, che sarebbe molto sciocco non. Un bravo atleta deve anche imparare a riconoscere quando è il momento di fermarsi, anche se ha voglia di ...

Eurosport_IT : TORTU CONQUISTA LA FINALE NEI 200 ?????? Filippo chiude in prima posizione la terza batteria con il tempo di 20'' 29… - Eurosport_IT : Gara di rimonta per un Tortu che riesce a conquistare la terza posizione europea ???? #Roma2022 | #Atletica - flazia24 : RT @Eurosport_IT: Dopo Jacobs si ferma anche Pippo Tortu ?? #Tortu | #Atletica - Valle2980 : Monaco di Baviera. Europei di Atletica Leggera. Medaglia di bronzo nei 200 metri uomini e staffetta 4x100 italiana… - flamanc24 : RT @Eurosport_IT: Dopo Jacobs si ferma anche Pippo Tortu ?? #Tortu | #Atletica -

Il campione olimpico a Tokyo 2020 nella staffetta 4 100 ha concluso il suo intervento dicendo: 'Anche se ho voglia di gareggiare devo rinunciare. Penso ora che mi prenderò un breve periodo di vacanza ...Stagione finita per. Dopo aver conquistato la medglia di bronzo sui 200 metri a Monaco durante i campionati Europei di, il velocista delle Fiamme Gialle Filippoha deciso insieme al suo allenatore, papà Salvino, di non proseguire con la stagione agonistica. I due obiettivi legati ai duplici eventi di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...ATLETICA LEGGERA - Filippo Tortu costretto a fermarsi dopo il bronzo nei 200 metri ottenuto a Monaco: “Sono stanco, sarei sciocco a non ascoltare il mio corpo”.