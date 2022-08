AEW | Promo di Kenny Omega ai danni di Will Ospreay subito dopo Dynamite

(Di giovedì 25 agosto 2022) Nell’episodio diandato in onda questa notte, lo United Empire diha sconfitto il Death Triangle formato da PAC, Penta e Rey Fenix, avanzando al prossimo turno del torneo per decretare i primi AEW World Trios Tag Team Champions e la prossima settimana si troveranno davanti l’Elite degli Young Bucks e il rientrante. Proprio quest’ultimo aveva ingaggiato un duello su Twitter cone i due non se l’erano mandate a dire: al termine di, l’Elite ha fatto capolino sullo stage e The Cleaner ha parlato al pubblico. Si accende la sfida Quandoera già andato fuori onda,ha voluto sfruttare l’occasione per parlare al microfono e prendersi gioco del ...

