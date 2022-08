Zona_Wrestling : AEW: Eddie Kingston è stato sospeso - Tuttowrestling : Terminata la sospensione per Eddie Kingston #AEW #AEWAllOut #EddieKingston #SammyGuevara - TSOWrestling : Il sogno di Eddie Kingston per la puntata speciale #AEWDynamite Grand Slam! #TSOW // #TSOS // #AEW - IsolaWrestling : EDDIE KINGSTON DICE ALL’EX STAR DELLA AEW “TUTTI SI PENTIRANNO DI AVER DUBITATO DI TE - AeirFGC : @dethorder @AEW Eddie Fatu, Umaga -

The Shield Of Wrestling

Proprio per questo motivo venne introdotto il TV Championship (in pieno stile ECW), vinto da... atleti sotto contratto con la. Al momento i principali campioni, tra cui Samoa Joe e Jonathan ...... Sammy Guevara (with Tay Conti) & Minoru Suzuki battono "Mad King"Kingston, Shota Umino & ... Nonostante la tenacia di Yuta, ormai da mesi mattatore in, a vincere è stato il team di Jericho ... Eddie Kingston vorrebbe affrontare Jun Akiyama (e non solo) È stato riportato nelle ultime che ore che Eddie Kingston, in seguito ad un altero nel backstage, ha subito una sospensione da parte dei dirigenti. Dave Meltzer ha dichiarato che Kingston avrebbe disc ...AEW star Eddie Kingston says he was ‘wrong’ in how he dealt with a backstage issue with Sammy Guevara which led to his suspension. The hugely popular wrestler reportedly clashed with his on-screen ...