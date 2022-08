Wta Granby 2022 | programma | orari e ordine di gioco mercoledì 24 agosto con Paolini

Leggi su sportface

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Il, glie l’didel torneo Wta 250 di(cemento outdoor) per la giornata di24. Sul cemento canadese, di scena la seconda parte degli ottavi di finale del torneo: in campo anche Jasmine, che sfiderà la padrona di casa Rebecca Marino come ultimo match di giornata sul campo centrale. In campo anche Kasatkina e Frech, che dovranno terminare il loro incontro, dopo l’interruzione per pioggia di ieri: si parte dal 6-3 5-0 per la numero 1 del seeding. Di seguito ilcompleto con gliitaliani. COURT CENTRAL Dalle ore 17:00 – (4) Bondar vs Maria A seguire – Sebov vs (9) Saville A seguire – (1) Kasatkina vs Frech (da terminare) A ...