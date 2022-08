Calciomercato.com

... corrono anche nel plurinominale Camera l'assessore di Cerea Lara Fadini, che ha buonevisto ... presidente di Acque Veronesi, è terzo nel Senato plurinominale, che comprende, Vicenza e ...... dunque, opterebbero per quello, lasciando così aperte delleagli altri tre candidati del ... Anche se acittà ha appena vinto il centrosinistra e il mondo civico di Tommasi. Il Pd a ... Verona: chance Ilicic per l'attacco | Mercato | Calciomercato.com BOLOGNA (ITALPRESS) - Il Bologna in dieci uomini nel finale si accontenta di un pareggio, per 1-1, contro il Verona nel giorno dell'esordio casalingo in campionato dei rossoblù. Un punto a testa che p ...Dopo l'omaggio della società e della curva Bulgarelli a Davide Ferrerio, il tifoso rossoblu in coma da 12 giorni per un'aggressione in Calabria, il Bologna regala ai 17mila spettatori un inizio da bri ...