Ultime Notizie – Ucraina, Mattarella: “Brutale aggressione russa, resistenza legittima” (Di mercoledì 24 agosto 2022) “Nella ricorrenza della Festa Nazionale, desidero rinnovare, in quest’ora così drammatica, a lei e a tutti i suoi concittadini l’espressione più convinta di solidarietà, vicinanza e sostegno della Repubblica Italiana all’Ucraina, impegnata a fronteggiare la Brutale e ingiustificata aggressione operata da parte della Federazione russa, contro la quale legittimamente resiste”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. “L’Italia sostiene fermamente l’integrità territoriale, la sovranità, l’indipendenza e la libertà del suo Paese, e ribadisce il suo impegno ad assistere il popolo ucraino anche sotto il profilo umanitario e della ricostruzione” scrive Mattarella. “Va ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 24 agosto 2022) “Nella ricorrenza della Festa Nazionale, desidero rinnovare, in quest’ora così drammatica, a lei e a tutti i suoi concittadini l’espressione più convinta di solidarietà, vicinanza e sostegno della Repubblica Italiana all’, impegnata a fronteggiare lae ingiustificataoperata da parte della Federazione, contro la qualemente resiste”. Così il presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio inviato al presidente dell’, Volodymyr Zelensky. “L’Italia sostiene fermamente l’integrità territoriale, la sovranità, l’indipendenza e la libertà del suo Paese, e ribadisce il suo impegno ad assistere il popolo ucraino anche sotto il profilo umanitario e della ricostruzione” scrive. “Va ...

