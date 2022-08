Ucraina, raid e scambi d’accuse sulla centrale di Zaporizhzhia: cosa si sa sul “rischio nucleare” al di là della propaganda (Di mercoledì 24 agosto 2022) Zaporizhzhia e la sua centrale sono uno dei fronti più caldi del conflitto ucraino. Ma la guerra in quell’area non si fa solo con le bombe, le incursioni, la lotta per la conquista dello stabilimento con sullo sfondo il rischio di un disastro nucleare, ma anche con la propaganda. Mentre le Nazioni Unite e i principali Paesi europei invitano alla prudenza, le parti non frenano gli attacchi e si scambiano accuse su chi stia mettendo maggiormente a rischio la sicurezza nell’impianto nucleare più importante d’Europa. Stabilire le responsabilità, al momento, risulta molto difficile, tra le scarse informazioni indipendenti che vengono diffuse e la propaganda martellante che le oscura, e solo “l’imminente” ispezione dell’Agenzia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022)e la suasono uno dei fronti più caldi del conflitto ucraino. Ma la guerra in quell’area non si fa solo con le bombe, le incursioni, la lotta per la conquista dello stabilimento con sullo sfondo ildi un disastro, ma anche con la. Mentre le Nazioni Unite e i principali Paesi europei invitano alla prudenza, le parti non frenano gli attacchi e siano accuse su chi stia mettendo maggiormente ala sicurezza nell’impiantopiù importante d’Europa. Stabilire le responsabilità, al momento, risulta molto difficile, tra le scarse informazioni indipendenti che vengono diffuse e lamartellante che le oscura, e solo “l’imminente” ispezione dell’Agenzia ...

