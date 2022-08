Smart Working, come cambia il lavoro agile dal 1° settembre (Di mercoledì 24 agosto 2022) Nuove regole per lo Smart Working in vigore dal 1° settembre 2022: come cambia il lavoro agile e cosa prevede il dl Semplificazioni pubblicato in Gazzetta Ufficiale. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il dl Semplificazioni, insieme al relativo decreto che è stato firmato dal ministro del lavoro Andrea Orlando. Il provvedimento introduce modifiche al lavoro agile e interviene rispetto all’ipotesi di prorogare lo Smart Working al 100% per alcune categorie di dipendenti e alla possibilità di apportare cambiamenti alla comunicazione semplificata. Il dl Semplificazioni, quindi, introduce importanti novità con l’obiettivo di tratteggiare una nuova modalità di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 24 agosto 2022) Nuove regole per loin vigore dal 1°2022:ile cosa prevede il dl Semplificazioni pubblicato in Gazzetta Ufficiale. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il dl Semplificazioni, insieme al relativo decreto che è stato firmato dal ministro delAndrea Orlando. Il provvedimento introduce modifiche ale interviene rispetto all’ipotesi di prorogare loal 100% per alcune categorie di dipendenti e alla possibilità di apportarementi alla comunicazione semplificata. Il dl Semplificazioni, quindi, introduce importanti novità con l’obiettivo di tratteggiare una nuova modalità di ...

