Scuola, si cambia: via le mascherine e niente Dad (Di mercoledì 24 agosto 2022) Si avvicina settembre ed è tempo di tornare a Scuola per milioni di bambini e ragazzi. Il ministero ha fissato le regole che non sono più quelle osservate negli ultimi due anni di Covid. Si torna, in pratica, al mondo di prima, se così si può dire. Studenti e insegnanti diranno addio alla didattica a distanza, alle mascherine, al distanziamento fra i banchi, agli ingressi e alle uscite scaglionati. In sostanza a tutte le normative anti Covid che hanno accompagnato il mondo della Scuola dal 2020 a oggi. Le nuove disposizioni ministeriali prevedono che il contagio da Coronavirus diventi causa di un'assenza giustificata: esattamente come una normale influenza stagionale. I ragazzi, scrive il Corriere della Sera, ritroveranno nelle aule i doppi banchi e non dovranno più adeguarsi alle misure a cui si sono dovuti abituare.

