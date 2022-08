Scontata vittoria della destra? Pregliasco: 'Attenzione agli indecisi' (Di mercoledì 24 agosto 2022) - 'Attenzione perchè gli indecisi si sciolgono gli ultimi 10gg e i vantaggi di cui si parla non è detto che reggano alla prova ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 24 agosto 2022) - 'perchè glisi sciolgono gli ultimi 10gg e i vantaggi di cui si parla non è detto che reggano alla prova ...

TgLa7 : 'Attenzione perché gli indecisi si sciolgono gli ultimi 10gg e i vantaggi di cui si parla non è detto che reggano a… - MG462gm : @FratellidItalia La vittoria non è per nulla scontata, i sondaggi spesso risultano poco veritieri, quindi lavorare,… - AmbraciaD : @Giorgiolaporta Ma infatti è una vittoria scontata la vostra. Andrete al governo, ci rovinerete ancora una volta, e… - OttaviaMadami : La vittoria di #Meloni sarebbe una vittoria 'per le donne'? Spoiler: NO. Intuitivamente la risposta potrebbe sem… - moltoturbolento : @enzosatta2 Non ho mai parlato di vittorie. La vittoria non è mai scontata, ma c'è modo è modo di 'non' vincere. -