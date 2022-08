Sanna Marin commossa in pubblico dopo le polemiche per le feste (Di mercoledì 24 agosto 2022) "Posso onestamente dire che quest'ultima settimana non e' stata la piu' facile della mia vita. in realta' e' stata abbastanza difficile. E, nonostante cio', voglio fidarmi e credere che le persone ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 24 agosto 2022) "Posso onestamente dire che quest'ultima settimana non e' stata la piu' facile della mia vita. in realta' e' stata abbastanza difficile. E, nonostante cio', voglio fidarmi e credere che le persone ...

repubblica : Finlandia, pubblicate foto imbarazzanti di un party nella residenza ufficiale: Sanna Marin si scusa [di Enrico Fran… - AnnalisaChirico : La clemenza di cui gode Sanna Marin, al cospetto del rigore usato vs BoJo per i festini non autorizzati, è proverbi… - Agenzia_Ansa : Negativo il test anti-droga della premier finlandese Sanna Marin. Il governo: 'Ha pagato le analisi di tasca propri… - Frances32374682 : RT @Agenzia_Ansa: Sanna Marin commossa in pubblico dopo le polemiche per le feste. La premier finlandese: 'Sono umana e anche io a volte de… - Pier_Pag : RT @Agenzia_Ansa: Sanna Marin commossa in pubblico dopo le polemiche per le feste. La premier finlandese: 'Sono umana e anche io a volte de… -