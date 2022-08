(Di mercoledì 24 agosto 2022) Intervista alla giornalista e scrittrice: "A sinistra le donne sono collaborazioniste. Non votoperché, fa politiche neo-reazionarie che contrasto. Ma non vedo rischi per la democrazia, piuttosto mi preoccupa che la destra come sempre colpisca i più deboli"

Ritanna Armeni: "Una donna presidente del Consiglio, mi auguro che Meloni infranga il tetto di cristallo" (di N. Mirenzi) Intervista alla giornalista e scrittrice: "A sinistra le donne sono collaborazioniste. Non voto Meloni perché donna, fa politiche neo-reazionarie che ...Il cauto ottimismo delle femministe Armeni e Guerra: «Il processo Heard-Depp non significa la fine di tutto, le donne ora sono più ferme nel reagire alle molestie». Come dimostrano i casi degli assalt ...