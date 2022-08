Rai 1 ‘richiama’ Lolita Lobosco per sostituire Il Nostro Generale

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Le Indagini diCome vi abbiamo anticipato, la Rai ha deciso di rinviare a dopo le Elezioni del 25 settembre la fiction Ilsu Carlo Alberto Dalla Chiesa, in virtù della discesa in campo di Rita Dalla Chiesa. Quattro puntate, con protagonista Sergio Castellitto, che di fatto consegnano a Rai 1 quattro serate scoperte proprio ad inizio stagione: 11, 12, 18 e 19 settembre. La programmazione della serie prevedeva due doppi appuntamenti di domenica e lunedì; in particolare, le ultime due puntate de Ilavrebbero sfidato l’esordio di Scherzi a Parte (domenica 18) e la prima del Grande Fratello Vip (lunedì 19) su Canale 5. Chi ci sarà al posto di Castellitto? Rai 1 ha deciso di correre ai ripari con Le Indagini di...