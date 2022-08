Oroscopo Settembre | Cancro

Leggi su lifeandpeople

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Life&People.it 22 giugno – 22 luglio Venere splendida, ma Mercurio e Giove vi remano contro. Non allarmatevi se ogni tanto viene a trovarvi la malinconia e se emerge la voglia di solitudine, di ritiro beato nei vostri spazi, con la mente che vaga libera nei territori della fantasia. È proprio lontano dai rumori del mondo che recuperate energie e accendete le idee e soluzioni migliori. Sono soprattutto i nati tra 24 e 29 giugno a essere volubili e permalosi, bisognosi di angoli di pace solitaria, ma tutto il segno tende a chiudersi a riccio. La socialità si fa più selettiva: pochi amici ma buoni. Venere in compenso vi mette in pole position per realizzare i sogni d’amore. L'articolo proviene da Life&People Magazine. was first posted on Agosto 24, 2022 at 8:45 pm.©2019 "Life&People Magazine". Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading ...