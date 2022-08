Manchester City, Soriano chiude alla partenza di Bernardo Silva: “Tardi per parlare di pro e contro” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il Manchester City sembra chiudere definitivamente al possibile trasferimento di Bernardo Silva al Barcellona. Almeno questo è quanto traspare dalle parole del CEO dei Citizens Ferran Soriano, che in un’intervista ai microfoni di Que T’hi Jugues ha parlato della situazione legata al portoghese in termini piuttosto chiari: “La situazione non si è mai spostata dal punto di partenza, nonostante questa storia abbia preso tante svolte. E’ troppo Tardi per parlare dei pro e dei contro.” SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ilsembrare definitivamente al possibile trasferimento dial Barcellona. Almeno questo è quanto traspare dalle parole del CEO dei Citizens Ferran, che in un’intervista ai microfoni di Que T’hi Jugues ha parlato della situazione legata al portoghese in termini piuttosto chiari: “La situazione non si è mai spostata dal punto di, nonostante questa storia abbia preso tante svolte. E’ troppoperdei pro e dei.” SportFace.

