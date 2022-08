Libia, drone americano abbattuto dai mercenari della Wagner a Bengasi. Bashagha si prepara ad entrare a Tripoli. Di nuovo (Di mercoledì 24 agosto 2022) Lunedì 22 agosto un drone americano comandato da remoto è stato abbattuto dal sistema missilistico russo Pantsir nella zona dell’aeroporto di Benina, vicino Bengasi, nella regione orientale della Libia ancora sotto il controllo del feldmaresciallo Khalifa Haftar. Nonostante l’ esercito nazionale libico (Lna) per bocca del generale Ahmed al Mismari, abbia rivendicato l’abbattimento, fin da subito nessuno ci ha creduto. Il sospetto, infatti, è che dietro ci siano i mercenari russi della Wagner, presenti nell’area dell’aeroporto di Benina dove ha sede una loro base militare e dove, a pochi chilometri ci sarebbe il quartier generale dell'”uomo forte della Cirenaica”. Nelle ultime ore sono circolate foto non verificate che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Lunedì 22 agosto uncomandato da remoto è statodal sistema missilistico russo Pantsir nella zona dell’aeroporto di Benina, vicino, nella regione orientaleancora sotto il controllo del feldmaresciallo Khalifa Haftar. Nonostante l’ esercito nazionale libico (Lna) per bocca del generale Ahmed al Mismari, abbia rivendicato l’abbattimento, fin da subito nessuno ci ha creduto. Il sospetto, infatti, è che dietro ci siano irussi, presenti nell’area dell’aeroporto di Benina dove ha sede una loro base militare e dove, a pochi chilometri ci sarebbe il quartier generale dell'”uomo forteCirenaica”. Nelle ultime ore sono circolate foto non verificate che ...

