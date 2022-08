Lecce, Corvino: “Trattativa Umtiti? Avrei preferito restasse segreta” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Pantaleo Corvino, direttore dell’area tecnica del Lecce, ha parlato delle prossime mosse di mercato del club salentino durante la presentazione del difensore esterno Marin Pongracic: “Umtiti? La Trattativa va avanti, ma avremmo preferito restasse segreta perché era un’idea che altri club non hanno avuto e ora qualora dovesse saltare diranno che sarà stato solo per farci pubblicità. Un altro terzino? Possono essere pochi due per quattro posti, siamo alla ricerca di un quinto esterno. Stiamo facendo le opportune valutazioni, ma l’abbondanza non è un problema”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 24 agosto 2022) Pantaleo, direttore dell’area tecnica del, ha parlato delle prossime mosse di mercato del club salentino durante la presentazione del difensore esterno Marin Pongracic: “? Lava avanti, ma avremmoperché era un’idea che altri club non hanno avuto e ora qualora dovesse saltare diranno che sarà stato solo per farci pubblicità. Un altro terzino? Possono essere pochi due per quattro posti, siamo alla ricerca di un quinto esterno. Stiamo facendo le opportune valutazioni, ma l’abbondanza non è un problema”. SportFace.

