Lavoro, nel primo trimestre 2022 +60,5% certificati malattia (Di mercoledì 24 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Nel primo semestre del 2022 sono arrivati complessivamente 19,8 milioni di certificati, il 76,1% dal settore privato, con un incremento complessivo rispetto allo stesso periodo del 2021 pari a +60,5%. E' quanto emerge dall'Osservatorio Polo unico di tutela della malattia dell'Inps. Le evidenze relative al I trimestre 2022 risultano strettamente connesse all'andamento della pandemia; infatti, soprattutto con riferimento al mese di gennaio e quindi subito dopo il periodo natalizio, si è registrato un forte rialzo dei contagi. Nel I trimestre 2022 sono pervenuti 11,9 milioni di certificati di malattia, quasi pari al numero di certificati prodotti nell'intero primo ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 24 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Nelsemestre delsono arrivati complessivamente 19,8 milioni di, il 76,1% dal settore privato, con un incremento complessivo rispetto allo stesso periodo del 2021 pari a +60,5%. E' quanto emerge dall'Osservatorio Polo unico di tutela delladell'Inps. Le evidenze relative al Irisultano strettamente connesse all'andamento della pandemia; infatti, soprattutto con riferimento al mese di gennaio e quindi subito dopo il periodo natalizio, si è registrato un forte rialzo dei contagi. Nel Isono pervenuti 11,9 milioni didi, quasi pari al numero diprodotti nell'intero...

