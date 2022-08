Jova Beach Party a Vasto: due giorni di festa e allegria (Di mercoledì 24 agosto 2022) Un altro grande successo per il Jova Beach Party a Vasto. Due date di festa e allegria, il 15esimo e 16esimo appuntamento del Jova Beach Party 2022, il grande spettacolo di musica e colori che dal 2 luglio scorso anima le spiagge italiane. Tra polemiche e apprezzamenti, il maxi tour continua a mietere successi di pubblico. Ospiti di Jovanotti a Vasto: Achille Lauro, Ghali e Gianni Morandi. Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 24 agosto 2022) Un altro grande successo per il. Due date di, il 15esimo e 16esimo appuntamento del2022, il grande spettacolo di musica e colori che dal 2 luglio scorso anima le spiagge italiane. Tra polemiche e apprezzamenti, il maxi tour continua a mietere successi di pubblico. Ospiti dinotti a: Achille Lauro, Ghali e Gianni Morandi.

Corriere : Jova Beach Party a Viareggio, la Procura di Lucca apre un’inchiesta per danno ambientale - Internazionale : Mentre le amministrazioni pubbliche fanno a gara per ospitare il tour di Jovanotti, non si discute abbastanza degli… - enpaonlus : Jova Beach Party a Viareggio, la procura di Lucca apre un fascicolo per «danno ambientale» - maccessword : RT @matteosalvinimi: Ma lasciate che gli artisti si esprimano e che i giovani si divertano, accidenti! #jovabeachparty2022 #jovanotti @lore… - noianononhodet1 : @confundustria consiglio la lettura -