Intanto nel mondo (Di mercoledì 24 agosto 2022) L’ex premier Najib Razak incarcerato per dodici anni in Malaysia, licenziati tre ufficiali indiani responsabili del lancio accidentale di un missile in Pakistan, quasi 1.300 migranti attraversano la Manica in un giorno. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 24 agosto 2022) L’ex premier Najib Razak incarcerato per dodici anni in Malaysia, licenziati tre ufficiali indiani responsabili del lancio accidentale di un missile in Pakistan, quasi 1.300 migranti attraversano la Manica in un giorno. Leggi

gippu1 : Come ha notato anche Tonali, il #Milan ha bisogno ancora di qualche giorno per uscire dalla sindrome un po' jovanot… - CapraGianfranc2 : RT @janavel7: Giorgia ha fatto un paio di tuffi nel guano. Se fa così da premier c'è da aver paura. Una 21enne romana: “Cara Giorgia Meloni… - lacittanews : MalaysiaIl 23 agosto l’ex primo ministro Najib Razak è stato incarcerato dopo che la corte federale, il più alto or… - gaecolloca : RT @Presa_Diretta: Torna #PresaDiretta La guerra in Ucraina continua, intanto nel mondo scoppiano le rivolte del pane: l'energia costa tr… - saraepunto : - Ieri sera ho mangiato il lavarello in caglione - Caglione? - Sì, quello con l’aceto - Carpione Tommaso, carpione… -