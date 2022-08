RumoreBianco2 : @nonleggerlo Pensate ad Anthony Hopkins che ha fatto i soldi interpretando Hannibal Lecter ma non è mai stato canni… - colkhofu : @PioBelmonte @EnricoLetta Non credo! Se tu avessi recitato il ruolo di Hannibal Lecter al posto di Hopkins il film… -

Liberoquotidiano.it

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)Anthony, Julianne Moore e Gary Oldman nel sequel di Ridley Scott. Fuggito dal manicomio,Lecter si rifugia a Firenze, ma due ...Anche Anthonyha incontrato una nuova popolarità quando ha interpretatoLecter... Comunque, se ti capita a 30 anni è meglio...". E alla vigilia dei sessant'anni (che compirà il 27 ... Hannibal, Hopkins nel suo ruolo della vita (e in una Firenze infernale) L'azienda di abbigliamento Loewe ha scelto Anthony Hopkins come testimonial della sua collezione autunno-inverno 2022 ...Not only this, but the film gave the genre one of the scariest figures of all time – Hannibal Lecter. The serial killer who feasts upon his victims is chilling to watch. Anthony Hopkins brings the ...