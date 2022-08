Genova, abbandona i figli in spiaggia: denunciata (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ubriaca, si è disinteressata dei bimbi di 2, 3 e 5 anni. L’episodio è accaduto nei giorni scorsi. La donna, segnalata ai carabinieri dai bagnanti, è accusata di maltrattamenti. I piccoli sono stati affidati a una comunità Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ubriaca, si è disinteressata dei bimbi di 2, 3 e 5 anni. L’episodio è accaduto nei giorni scorsi. La donna, segnalata ai carabinieri dai bagnanti, è accusata di maltrattamenti. I piccoli sono stati affidati a una comunità

