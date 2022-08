GdS – Napoli e Psg: ecco le strade che portano a Navas (Di mercoledì 24 agosto 2022) 2022-08-23 11:05:42 Arrivano conferme dalla Gazzetta dello Sport: Il club partenopeo aspetta che il portiere sia free agent, ma a Parigi vogliono aprire una trattativa con De Laurentiis. E se Fabian Ruiz entra nell’affare… Uno stallo apparente. Una situazione che però può sbloccarsi e concludersi rapidamente, del resto manca solo una settimana alla chiusura delle trattative. Keylor Navas resta il principale, ormai l’unico (dopo 8 colpi) obiettivo del Napoli sul mercato. Ma per arrivare al quotato portiere costaricano il cammino rimane complesso e la sensazione è che i problemi in casa Psg non siano di facile soluzione e questo finisca per frenare. Problemi parigini — Da un lato il nuovo tecnico Galtier con il neo dirigente Campos (insieme vinsero due anni fa lo scudetto a Lilla) dall’altro Antero Henrique, potente dirigente che ha poteri non ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 24 agosto 2022) 2022-08-23 11:05:42 Arrivano conferme dalla Gazzetta dello Sport: Il club partenopeo aspetta che il portiere sia free agent, ma a Parigi vogliono aprire una trattativa con De Laurentiis. E se Fabian Ruiz entra nell’affare… Uno stallo apparente. Una situazione che però può sbloccarsi e concludersi rapidamente, del resto manca solo una settimana alla chiusura delle trattative. Keylorresta il principale, ormai l’unico (dopo 8 colpi) obiettivo delsul mercato. Ma per arrivare al quotato portiere costaricano il cammino rimane complesso e la sensazione è che i problemi in casa Psg non siano di facile soluzione e questo finisca per frenare. Problemi parigini — Da un lato il nuovo tecnico Galtier con il neo dirigente Campos (insieme vinsero due anni fa lo scudetto a Lilla) dall’altro Antero Henrique, potente dirigente che ha poteri non ...

