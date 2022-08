Facebook “down” | problemi col news feed | post di persone sconosciute nella home

veritaeaffari : Dopo ore di down risolto il problema che ha fatto impazzire Facebook - servizioclienti : #DownRadar Alert! Oggi, 24/08/2022 alle ore 16 abbiamo rilevato un picco di segnalazioni di problemi Facebook. Sono… - medicojunghiano : RT @tempoweb: 'Spam nelle pagine e bacheche impazzite'. Che è successo a Facebook #Facebookdown #Facebookhacked #24agosto - medicojunghiano : RT @Umerkhaliid: Hahahahah Facebook Down. @MarkZukerberg @facebook #facebookdown #facebookhacked - medicojunghiano : RT @Agenzia_Italia: ?? Facebook down, post bizzarri e notifiche a caso #facebookdown #facebookhacked -

While it will play a role in the future, Sonny's will continue to doubleon what is core to BBQ and its culture: southern hospitality. For more, visit SonnysBBQ.com or follow them on, ...... Orange friends (domenica 28), Upside(lunedì 29), Oasis party (martedì 30), Fiesta Safari (... Programma completo e aggiornamenti sulla pagina'Sagra del Baccalà - Proloco di Villa ...E’ da qualche ora che numerosi utenti riscontrano problematiche nell’accedere ai servizi di Facebook. Cosa sta succedendo alla creatura ormai “maggiorenne” di Mark Zuckerberg Sebbene gli accessi ...Mattinata di stupore e sorpresa per milioni di utenti Facebook la cui Home è stata letteralmente stravolta dall'algoritmo.