Erio, da X-Factor all’Ultravox Firenze, in un concerto a ingresso libero (Di mercoledì 24 agosto 2022) Un mix di atmosfere notturne e dolci melodie, rhythm and blues e soul pop. Uno stile inconfondibile e particolarissimo, che ha fatto innamorare il pubblico di X-Factor, nella squadra di Manuel Agnelli L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 24 agosto 2022) Un mix di atmosfere notturne e dolci melodie, rhythm and blues e soul pop. Uno stile inconfondibile e particolarissimo, che ha fatto innamorare il pubblico di X-, nella squadra di Manuel Agnelli L'articolo proviene daPost.

venti4ore : Erio, da X-Factor all’Ultravox Firenze, in un concerto a ingresso libero - FirenzePost : Erio, da X-Factor all’Ultravox Firenze, in un concerto a ingresso libero - toscanatoday : Il giovane artista livornese in concerto sabato 27 agosto 2022 a Firenze, in attesa del nuovo album previsto in usc… -