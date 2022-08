Ennesimo femminicidio. 56enne uccisa a mazzate a Bologna dal compagno che la perseguitava

florianademiche : Ennesimo femminicidio ?? - marzio54 : Ennesimo femminicidio. A Bologna, una donna è stata uccisa a bastonate dal suo stalker che aveva già denunciato. Non finirà mai, purtroppo - elena__ba : Quando la rabbia non ti permette di trovare parole per un commento. Ennesimo femminicidio. Ennesimo! #femminicidio… - caterinacorda1 : RT @iSmie7nik: Se a #Piacenza lo stupratore fosse stato bianco oggi avremmo avuto l'ennesimo pippone sulla misoginia, il femminicidio, la m… - robbyfox21 : RT @iSmie7nik: Se a #Piacenza lo stupratore fosse stato bianco oggi avremmo avuto l'ennesimo pippone sulla misoginia, il femminicidio, la m… -

Una donna di 56 anni è stata uccisa ieri sera a Bologna, colpita con una mazza e altri oggetti contundenti, in via dell'Arcoveggio, periferia della città. È l'dell'anno. Forse tra i più efferati e purtroppo avvenuto per mano di un uomo già denunciato dalla vittima, e che aveva già ricevuto il divieto di avvicinamento dal giudice. Una ...È stato arrestato un giovane di 27 anni, Giovanni Padovani, che ieri sera ha aggredito e ucciso una donna a Bologna, Alessandra Matteuzzi, in via dell'Arcoveggio, nel cortile condominiale. Secondo ...Una donna di 56 anni è stata uccisa ieri sera a Bologna, colpita con una mazza e altri oggetti contundenti, in via dell’Arcoveggio, periferia della città.Doveva essere una vacanza, si è trasformata in un femminicidio, l'ennesimo ma non per questo meno efferato. È avvenuto in una località turistica dell'Istria, in Croazia, a una trentina di chilometri d ...