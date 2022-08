Djokovic fuori dall’Us Open perchè “no-vax”, McEnroe: “Ecco cosa penso” (Di mercoledì 24 agosto 2022) L’ex numero uno al mondo Novak Djokovic è stato escluso dall’Us Open perchè non vaccinato contro il Covid, ma Ecco il pensiero di John McEnroe sulla vicenda. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Fedele alla propria linea, tanto da “guadagnarsi” l’epiteto di “No-vax Djokovic”. La questione dell’ex numero uno al mondo del panorama tennistico, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di mercoledì 24 agosto 2022) L’ex numero uno al mondo Novakè stato esclusonon vaccinato contro il Covid, mail pensiero di Johnsulla vicenda. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Fedele alla propria linea, tanto da “guadagnarsi” l’epiteto di “No-vax”. La questione dell’ex numero uno al mondo del panorama tennistico, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

jude2719 : RT @CristinaNcl: Us Open, no a Djokovic perché no vax, McEnroe: «Non è giusto». E parte del Congresso difende Novak - CristinaNcl : Us Open, no a Djokovic perché no vax, McEnroe: «Non è giusto». E parte del Congresso difende Novak - serieB123 : Djokovic fuori dagli Us Open perché no vax, McEnroe lo difende: «Non è giusto» - Ernesto32919298 : RT @Ernesto32919298: #USOpen Manca qualcuno! È Djokovic! Già sbattuto fuori per un gesto anti sportivo (pallata ad un giudice, INVOLONTARIA… - Ernesto32919298 : #USOpen Manca qualcuno! È Djokovic! Già sbattuto fuori per un gesto anti sportivo (pallata ad un giudice, INVOLONTA… -