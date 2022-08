Dai “ripescati” del concorso alle graduatorie pubblicate dopo il 20 luglio: tanti docenti abilitati non hanno accesso alla prima fascia GPS (Di mercoledì 24 agosto 2022) graduatorie GPS per il biennio 2022/24: pubblichiamo un appello per portare ancora una volta l'attenzione su una problematica che ha coinvolto alcuni docenti ma che finora non ha trovato la giusta attenzione da parte dei sindacati e del Ministero. Ci sono docenti che sono stati riammessi al concorso ordinario dopo l'ammissione di errori nelle prove scritte da parte del Ministero ma a causa delle tempistiche non hanno accesso alla prima fascia GPS, nonostante l'abilitazione conseguita. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 24 agosto 2022)GPS per il biennio 2022/24: pubblichiamo un appello per portare ancora una volta l'attenzione su una problematica che ha coinvolto alcunima che finora non ha trovato la giusta attenzione da parte dei sindacati e del Ministero. Ci sonoche sono stati riammessi alordinariol'ammissione di errori nelle prove scritte da parte del Ministero ma a causa delle tempistiche nonGPS, nonostante l'abilitazione conseguita. L'articolo .

ProDocente : Dai “ripescati” del concorso alle graduatorie pubblicate dopo il 20 luglio: tanti docenti abilitati non hanno acces… - antonio_bortoli : @beabri @civati @civati ripescato dai ripescati. Ovviamente ora sfoglierà gli appunti per cercare di capire con chi… - smilyena : Spero di avervi ripescati tutti quanti dai meandri delle menzioni che potrebbero essere mezze svanite. ;^; - gabdelgiovine : @Resistenza1967 E non lo fanno per vendetta, che sarebbe cosa anche nobile, ma perchè sperano di 'rompere' dall'int… -