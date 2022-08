Comune di Montecatini: Concorso per Funzionario Tecnico Cat. D (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il Comune di Montecatini Terme ha indetto un Concorso per la formazione di una graduatoria per la ricerca di Figure Professionali come Funzionario Tecnico, categoria D, da inserire a tempo determinato. Bando di Concorso Questa Amministrazione con determinazione n. 544/2022 ha indetto selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato, di personale nel profilo di Funzionario Tecnico, categoria D, pos. econ. D1, con riserva ai volontari delle Forze armate. Requisiti ed Invio della Domanda Scadenza: quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale ... Leggi su posizioniaperte (Di mercoledì 24 agosto 2022) IldiTerme ha indetto unper la formazione di una graduatoria per la ricerca di Figure Professionali come, categoria D, da inserire a tempo determinato. Bando diQuesta Amministrazione con determinazione n. 544/2022 ha indetto selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato, di personale nel profilo di, categoria D, pos. econ. D1, con riserva ai volontari delle Forze armate. Requisiti ed Invio della Domanda Scadenza: quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale ...

