Chiara Ferragni si schiera a favore del diritto all'aborto: «Ora tocca a noi» (Di mercoledì 24 agosto 2022) L'imprenditrice digitale condivide tra le sue una storia di The Vision, che ricorda che «Fratelli d’Italia ha reso praticamente impossibile abortire nelle Marche che governa», e ammonisce: «È il nostro tempo di agire e far sì che queste cose non accadano». Prendendo così anche una posizione politica Leggi su vanityfair (Di mercoledì 24 agosto 2022) L'imprenditrice digitale condivide tra le sue una storia di The Vision, che ricorda che «Fratelli d’Italia ha reso praticamente impossibile abortire nelle Marche che governa», e ammonisce: «È il nostro tempo di agire e far sì che queste cose non accadano». Prendendo così anche una posizione politica

