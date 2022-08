Campania, “Noi Moderati” candida Giuseppe La Brocca: è imputato con l’ex sindaco di Eboli per aver truccato un concorso per la figlia (Di mercoledì 24 agosto 2022) C’è un imputato del “sistema Cariello” di Eboli tra i candidati al Senato nel listino plurinominale di “Noi Moderati“, la quarta gamba del centrodestra che raggruppa i partiti più piccoli della coalizione. Si chiama Giuseppe La Brocca ed è candidato al numero due del listino del Senato, nella circoscrizione Campania 2. Nel luglio 2021 La Brocca è stato rinviato a giudizio per rivelazione di segreto d’ufficio, insieme all’ex sindaco Massimo Cariello e ad una dozzina di altri indagati a vario titolo nel sistema di diffusa illegalità amministrativa ricostruito dalle indagini dal pm di Salerno Francesco Rotondo e dal procuratore capo Giuseppe Borrelli. La prossima udienza è fissata al 26 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) C’è undel “sistema Cariello” ditra iti al Senato nel listino plurinominale di “Noi“, la quarta gamba del centrodestra che raggruppa i partiti più piccoli della coalizione. Si chiamaLaed èto al numero due del listino del Senato, nella circoscrizione2. Nel luglio 2021 Laè stato rinviato a giudizio per rivelazione di segreto d’ufficio, insieme alMassimo Cariello e ad una dozzina di altri indagati a vario titolo nel sistema di diffusa illegalità amministrativa ricostruito dalle indagini dal pm di Salerno Francesco Rotondo e dal procuratore capoBorrelli. La prossima udienza è fissata al 26 ...

