Calcio | esordio in Serie A per Ferrieri Caputi | sarà il quarto ufficiale per Monza-Udinese

Roma, 24 ago. - (Adnkronos) - esordio in Serie A per l'arbitro donna Maria Sole Ferrieri Caputi che sarà il quarto ufficiale per il match Monza-Udinese, anticipo della terza giornata del massimo campionato, in programma venerdì 26 agosto alle 18.30.

