Bisogna affrontare con analisi e coraggio di azione questo passaggio storico drammatico | dice Draghi

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Pubblichiamo il discorso pronunciato dal presidente del Consiglio Mariodurante il meeting di Rimini È un grande, grandissimo piacere qui a Rimini con voi inMeeting. Voglio ringraziare naturalmente, soprattutto il Presidente Scholz e il Direttore Forlani, per l’invito. Lei, Presidente, ha ricordato il calore della vostra accoglienza due anni fa qui a Rimini, e naturalmente lo ricordo anche io, e lo ricordavo quando mi preparavo perintervento. Eravamo in una fase acuta e dolorosa della pandemia e qui però al Meeting si provava già a riflettere su come ricostruire la nostra società, la nostra economia dopo quel terribile trauma. Nel mio intervento provai a disegnare una politica economica adatta a un momento così duro. Parlai dell’assoluta necessità di sostenere le famiglie, le imprese, in un periodo di recessione ...

... come calmierare le bollette', come spingere sulle 'energie rinnovabile peril ... 'Nontacere le difficoltà ma non è onesto descriverle come calamità che ci rendono inerti. Supereremo ...... come calmierare le bollette', come spingere sulle 'energie rinnovabili peril ... Quindi, il presidente del Consiglio si è soffermato sulle parole 'verità' e 'speranza': 'Nontacere ... Lamezia, Cittadinanzattiva-Tdm: "Bene riapertura Obi. Adesso però bisogna affrontare altre problematiche" (di Adriano Filice *) Come Spi Cgil riteniamo importante la decisione da parte dell’Ulss 9 di affrontare l’emergenza sanitaria legata alla carenza di Medici di Famiglia indicendo un concorso per l’ass ..."I prezzi del gas hanno toccato livelli insostenibili con un quadro geopolitico molto complesso, forti tensioni sui mercati, la speculazione che spinge sui prezzi. Insomma, sembra una tempesta perfett ...