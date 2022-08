Bianca Balti | la difficile decisione | “Rischio alto di tumore | rimuovo tube e ovaie”

Leggi su dilei

(Di mercoledì 24 agosto 2022)ha preso unamolto importante per la sua salute, confidandosi come di consueto con i suoi followers. La modella, dopo la diagnosi della mutazione genetica BRCA1, ha deciso di ricorrere all’operazione per rimuovere, per prevenire ildi, moltonel suo caso. Già mamma di Matilde e Mia,ha deciso di congelare i suoi ovociti, per una possibile futura gravidanza., l’annuncio coraggioso: “” La supermodellanon ha mai nascosto i suoi problemi di salute, incoraggiando molti dei suoi followers a combattere con forza ogni ...