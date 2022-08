Albertini porta le prove e incastra Calenda: «Io trattato come un fastidioso questuante» (Di mercoledì 24 agosto 2022) Gabriele Albertini non ci sta. E replica all’ennesimo rilancio polemico di Carlo Calenda che, in questa occasione, ne ha anche per Federico Pizzarotti. Interpellato dall’Adnkronos, l’ex sindaco di Milano risponde con una serie di prove che confermano l’offerta della candidatura ricevuta da Maria Elena Boschi, per conto di Renzi. E di un tentativo di dialogo con lo stesso Calenda. Tentativo al quale il leader di Azione non avrebbe dato alcun seguito. Gli sms di Albertini con la Boschi Comunicando, via sms, con Maria Elena Boschi, Albertini scrive: «Desidero ancora ringraziarti della tua generosa proposta di candidatura, cui avevo aderito. Tuttavia, desidero informarti, per evitare equivoci o fraintendimenti che, qualora le decisioni, per quanto mi riguarda, fossero diverse da quelle ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 24 agosto 2022) Gabrielenon ci sta. E replica all’ennesimo rilancio polemico di Carloche, in questa occasione, ne ha anche per Federico Pizzarotti. Interpellato dall’Adnkronos, l’ex sindaco di Milano risponde con una serie diche confermano l’offerta della candidatura ricevuta da Maria Elena Boschi, per conto di Renzi. E di un tentativo di dialogo con lo stesso. Tentativo al quale il leader di Azione non avrebbe dato alcun seguito. Gli sms dicon la Boschi Comunicando, via sms, con Maria Elena Boschi,scrive: «Desidero ancora ringraziarti della tua generosa proposta di candidatura, cui avevo aderito. Tuttavia, desidero informarti, per evitare equivoci o fraintendimenti che, qualora le decisioni, per quanto mi riguarda, fossero diverse da quelle ...

