Acilia ‘Ti ammazzo’ | 51enne minaccia e massacra di botte la compagna

(Di mercoledì 24 agosto 2022) La insultava, lava a suon di ‘Ti ammazzo‘. E come se questo non bastasse, lava die la faceva vivere nel terrore, nell’incubo. Una relazione che niente aveva a che vedere con l’amore: nessuna protezione, nessuna condivisione, nessun tipo di affetto. Solo tanta violenza ed episodi ripetuti, sempre più frequenti tra le quattro mura di casa ad, che erano diventate per lei, una ragazza di 29 anni, una trappola. Le violenze adLa ragazza, stanca di quei continui soprusi e di quelle umiliazioni e violenze, ha trovato il coraggio. E ha denunciato l’uomo, quello che doveva essere il suo fidanzato. Che anziché amarla, la picchiava e la insultava. Grazie alla sua denuncia, gli agenti della Polizia Locale di Roma sono riusciti a risalire ale ad ...

